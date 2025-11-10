TMW Italia, botta al gluteo destro per Raspadori: lascia il campo zoppicante

Allenamento concluso in questi minuti a Coverciano, dove la Nazionale si è radunata in vista delle ultime due gare di qualificazione: da segnalare che, sul finire della partitella conclusiva, Giacomo Raspadori ha subito una botta ed è uscito per un problema al gluteo destro. L'ex Napoli non è più entrato in campo e ha lasciato il terreno di gioco zoppicante.

I convocati del ct Gattuso

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).