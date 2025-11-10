TMW Dietrofront Mancini: accordo ad un passo coi qatarioti dell'Al-Sadd

L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, è pronto a firmare con il club qatariota dell'Al-Sadd. Secondo quanto da noi raccolto, l'accordo è ormai imminente e la prossima tappa dell'ex selezionatore dell'Arabia Saudita dovrebbe essere dunque in Qatar.

Vincitore dell'Europeo 2021 alla guida dell'Italia, Mancini ha vinto fra gli altri trofei 3 campionati italiani con l'Inter, la Premier League inglese con il Manchester City. Attualmente è svincolato, dopo il termine dell'esperienza da commissario tecnico dell'Arabia Saudita intrapreso a cavallo fra l'estate 2023 e ottobre 2024. In Italia ha guidato l'Inter, la Lazio e anche la Fiorentina.