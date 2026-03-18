Bernardo Silva e un ultimo ballo da dimenticare: ieri l'ultima in Champions col City

Bernardo Silva ha incantato fin dai tempi del Campionato Europeo Under-19, quando già da ragazzino mostrava talento cristallino, passando per le grandi prestazioni al Monaco e i primi passi professionistici nel Benfica. Al Manchester City ha raggiunto l’apice sotto la guida di Pep Guardiola, ma negli ultimi tempi ha vissuto momenti difficili, come dimostrano le recenti prestazioni e l'espulsione decisiva nella sfida di ieri contro il Real Madrid.

Questa doppia sfida europea segna simbolicamente la fine di un ciclo: una partita di andata disastrosa e l'episodio nella gara di ritorno mettono la parola fine al suo percorso al City. Ufficialmente lascerà il club a fine stagione, ma in realtà il distacco era già iniziato da tempo: Silva è sempre stato un caso a sé, con il suo fisico esile e il suo stile di gioco "delicato", in un contesto durissimo come la Premier League inglese.

Come già accaduto con Gundogan, De Bruyne e Jack Grealish, Bernardo Silva è diventato il simbolo di un Manchester City che cambia continuamente forma e che non esita a mettere alla porta figure chiave dei successi degli anni passati.