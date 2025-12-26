Non solo Stankovic, il punto sul mercato dell'Inter: Nico Paz, Vicario e Konaté nel mirino

L’Inter continua a dominare la scena tra Serie A e Champions League, resta pienamente in corsa anche in Coppa Italia e pianifica con attenzione il futuro. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: rendere la rosa ancora più solida e competitiva per dare continuità ai risultati. La strategia indicata da Oaktree impone rigore e sostenibilità, pur lasciando spazio a qualche investimento mirato fuori linea, come dimostra il profilo di Manuel Akanji. I contatti per Guglielmo Vicario - scrive L'Interista - sono già partiti, mentre in difesa prende forma il sogno Ibrahima Konaté. Intanto, tra i nomi segnati in agenda da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, spicca quello di Aleksandar Stanković, classe 2005 già considerato un prospetto di livello internazionale.

Non solo lui. In casa nerazzurra resta d’attualità anche la pista che porta a Nico Paz, un’operazione legata alle scelte del Real Madrid. Le merengues possono contare su giovani come Franco Mastantuono e Arda Guler, elementi con caratteristiche affini, e potrebbero decidere di monetizzare. L’Inter, dal canto suo, sarebbe pronta a superare quota 50 milioni, con Cristian Chivu disposto anche a intervenire sull’impianto tattico.

Sul campo, però, il punto di partenza resta il 3-5-2, sistema diventato identitario grazie al lavoro di Simone Inzaghi. Difficile pensare a stravolgimenti, soprattutto nel reparto arretrato. L’ipotesi di una difesa a quattro con Akanji e Alessandro Bastoni convince poco: con un terzino puro accanto, Bastoni perderebbe parte della sua efficacia. In avanti la coppia resta intoccabile. Le possibili novità riguardano il centrocampo, dove si cerca imprevedibilità.