Calcio in lutto: si è spento Michele Haimovici, storico addetto stampa di AIAC ed Empoli

Un dolore acuto, un lutto che sgomenta la grande comunità dell’Aiac e del mondo del calcio. Oggi, all’ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato trasferito ieri dalla sua casa di San Donato in Poggio, si è spento Michele Haimovici. per dodici anni addetto stampa dell’Assoallenatori. Una malattia inesorabile, comparsa due anni fa, ha avuto ragione della sua serena resistenza.

Il ricordo dell'AIAC

Cinquantaquattro anni da poco compiuti, nato a Poggibonsi, giornalista campione del mondo al seguito della Nazionale nel 2006, già addetto stampa dell’Empoli, era approdato alla Segreteria dell’AIAC, allora guidata da Giuliano Ragonesi, nel gennaio 2012. Sornione, attento, lucido, sportivo appassionato (calcio, padel, sci le sue discipline preferite), allenatore abilitato, ironico e autoironico, sragionava solo se si trattava di parlare della sua adorata Juventus. "Piango la perdita di un figliolo, di una persona per bene" le parole commosse del presidente Renzo Ulivieri. I vice presidenti Vossi, Camolese e Perondi, il Segretario Generale Perdomi, la vice segretaria Daniela Pepi, il Consiglio Direttivo e tutta l’Aiac si stringono alla famiglia, alla compagna, agli amici in questo momento di cupo disorientamento. Ricordando e riscaldandosi alle sue ultime parole: "Perdete tempo ad amarvi".

Il ricordo dell'Empoli

Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Michele Haimovici, giornalista che per anni ha raccontato le vicende azzurre e che successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione del Club dal 2013 al 2017, venuto a mancare nella giornata di oggi. "Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – lo ricorda Rebecca Corsi, Vice Presidente e Amministratore Delegato azzurra –. Voglio ricordare Michele solare e sorridente, come l’ho sempre conosciuto, appassionato dei nostri colori, che ha seguito e raccontato con passione e professionalità. In questo momento di grande dolore desidero mandare un grande abbraccio a tutti i suoi cari". Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza della società azzurra in questo momento di profondo dolore.

Nella sfida di questa sera contro il Palermo, la squadra azzurra giocherà col lutto al braccio per commemorare la scomparsa di Michele Haimovici.