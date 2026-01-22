Addio Amorim e cambia lo status di Mainoo al Man United. Il club ora apre al rinnovo

Nel giorno dell'annuncio dell'addio di Casemiro a fine stagione, il Manchester United ha deciso di rompere gli indugi per il rinnovo di Kobbie Mainoo. Il giocatore, da tempo nel mirino del Napoli, ha riguadagnato posizioni nelle gerarchie della prima squadra tanto che si registrano anche i primi contatti con i rappresentanti del giocatore. L'ìdea è di prolungare l'accordo, in scadenza attualmente al 2027 e adeguare anche economicamente lo stipendio.

Ricordiamo che il Manchester United non ha mai realmente aperto alla cessione del giocatore, nonostante fosse ai margini nel corso della gestione Amorim. Con l'esonero del portoghese è cambiata la musica e Mainoo è stato uno dei migliori in campo nel derby di Manchester, sotto la gestione di Michael Carrick.