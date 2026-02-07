Runjaic soddisfatto del mercato: "Qualità e talento, avevamo bisogno di Mlacic e Arizala"

Mister Kosta Runjaic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce, ha commentato anche il mercato invernale della sua Udinese. Queste le sue dichiarazioni in merito agli arrivi dei giovani talenti Mlacic e Arizala:

"Se ci lasciano dei giocatori giovani nel mercato di gennaio è perché fa parte della filosofia dell'Udinese, gli si dà la possibilità di trovare più minuti. Poi se funzionerà è un altro paio di maniche, chiaramente seguiremo il loro percorso da vicino, a volte i prestiti fanno bene altre volte no. Abbiamo acquistato due ragazzi e questo è un elemento positivo. Per chi ci ha lasciato, l'importante è che un giocatore non ristagni, penso che abbiamo preso decisioni giuste. La rosa a nostro avviso è completa, abbiamo assoluta fiducia nei ragazzi a disposizione. A volte avere meno giocatori permette di lavorare in maniera più intensa e focalizzata.

Arizala e Mlacic erano due giocatori di cui avevamo bisogno, per qualità e talento, come Miller e Gueye, sono ragazzi giovani con grandi potenzialità, hanno talento ma non solo. Hanno il giusto carattere per crescere qui a Udine, non sarà semplice, dovranno lavorare intensamente. Non vedo l'ora di vedere i frutti del loro lavoro. Mlacic in Croazia ha già giocato diverse partite in questa stagione, chiaramente ora deve adattarsi e ambientarsi, ma anche pensando al futuro è un ragazzo che può essere molto importante per il nostro progetto. Il focus deve andare sulla qualità e maturità che un ragazzo può avere per affermarsi in Serie A. L'unica cosa che non voglio è avere giocatori per sperimentarli in campo e vedere come va, non è l'approccio giusto, noi vogliamo vincere le partite e quindi servono ragazzi di qualità e che abbiano la fame per raggiungere il livello necessario per incidere in Serie A. Ora i nuovi arrivati possono lavorare e migliorare anche dal punto di vista fisico".

