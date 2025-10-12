Manna pensa già al mercato. Cronache di Napoli: “Un mediano e un terzino a gennaio”
L’edizione odierna di Cronache di Napoli apre con il mercato che la società partenopea sta già studiando in vista di gennaio, con l’obiettivo di dare ad Antonio Conte gli ultimi tasselli per poter competere sia in campionato che in Champions League.
Nel mirino, scrive il quotidiano in prima pagina, ci sono un mediano e un terzino destro. Se per il primo il grande sogno resta Kobbie Mainoo del Manchester United, per la corsia di destra non è tramontata la pista Juanlu e si è accesa anche quella che porta a Norton-Cuffy.
