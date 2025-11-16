Norvegia, Thorsby: "Serata storica, ma l'Italia del primo tempo può andare ai Mondiali"

Il centrocampista della Norvegia Morten Thorsby ai microfoni della Rai ha parlato così dopo la vittoria contro l'Italia. "E' stata una serata storica, diciamo per noi è una serata bellissima. Capisco l'Italia, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato. Italia ha fatto bene nel primo tempo, non eravamo noi stessi nel primo tempo e all'intervallo ci siamo detti che dovevamo tornare a fare cosa sappiamo fare. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un'altra mentalità".

L'Italia può andare ai Mondiali?

"Si, assolutamente. Nel secondo tempo forse ha mollato un po', noi ovviamente eravamo qui senza nessuna pressione. L'Italia del primo tempo può andare al Mondiale".