Norvegia, Thorsby: "Serata storica, ma l'Italia del primo tempo può andare ai Mondiali"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista della Norvegia Morten Thorsby ai microfoni della Rai ha parlato così dopo la vittoria contro l'Italia. "E' stata una serata storica, diciamo per noi è una serata bellissima. Capisco l'Italia, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato. Italia ha fatto bene nel primo tempo, non eravamo noi stessi nel primo tempo e all'intervallo ci siamo detti che dovevamo tornare a fare cosa sappiamo fare. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un'altra mentalità".
L'Italia può andare ai Mondiali?
"Si, assolutamente. Nel secondo tempo forse ha mollato un po', noi ovviamente eravamo qui senza nessuna pressione. L'Italia del primo tempo può andare al Mondiale".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
AlbinoLeffe, Lopez: “Vittoria dedicata al presidente. I ragazzi straordinari nonostante l’emergenza”
Pronostici
Calcio femminile