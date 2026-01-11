Pisa, Moreo: "Dobbiamo fare molto meglio rispetto all'andata. Avremo tanti scontri diretti in casa"
TUTTO mercato WEB
Stefano Moreo, attaccante del Pisa, parla così a DAZN dopo il pari per 2-2 sul campo dell’Udinese: “Gilardino ci ha detto di crederci sempre e anche oggi abbiamo dimostrato che non molliamo mai. Noi come i nostri tifosi incredibili, che ci hanno sempre sostenuti e continueranno a farlo. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto e alla fine abbiamo raggiunto un pareggio”.
Vi siete dati un obiettivo di punti?
“Dobbiamo cercare di fare molto meglio rispetto al girone d’andata. Avremo tanti scontri diretti in casa nostra, dove all’andata abbiamo fatto purtroppo fatica. Inizia però un nuovo campionato e con questa testa qui possiamo fare grandi cose”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile