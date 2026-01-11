Pisa, Moreo: "Dobbiamo fare molto meglio rispetto all'andata. Avremo tanti scontri diretti in casa"

Stefano Moreo, attaccante del Pisa, parla così a DAZN dopo il pari per 2-2 sul campo dell’Udinese: “Gilardino ci ha detto di crederci sempre e anche oggi abbiamo dimostrato che non molliamo mai. Noi come i nostri tifosi incredibili, che ci hanno sempre sostenuti e continueranno a farlo. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto e alla fine abbiamo raggiunto un pareggio”.

Vi siete dati un obiettivo di punti?

“Dobbiamo cercare di fare molto meglio rispetto al girone d’andata. Avremo tanti scontri diretti in casa nostra, dove all’andata abbiamo fatto purtroppo fatica. Inizia però un nuovo campionato e con questa testa qui possiamo fare grandi cose”.