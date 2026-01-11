Bologna, Pobega: "Rimasti in partita anche in 10. C'è rammarico ma ripartiamo da qui"

È stato un pareggio beffa quello raccolto dal Bologna sul campo del Como, nel match andato in scena ieri pomeriggio al Sinigaglia. Succede tutto nel secondo tempo con Cambiaghi che la sblocca ad inizio ripresa e Baturina che trova la rete del pareggio in pieno recupero.

Nel post partita, per analizzare il pareggio, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù il centrocampista Tommaso Pobega. Queste le sue considerazioni: “Siamo stati in partita anche in inferiorità numerica, cercando di mettere in campo le nostre caratteristiche. Abbiamo il rammarico di non aver fatto i tre punti ma dobbiamo avere la maturità di prendere di quanto positivo e ripartire da lì”.

E ancora. “La stagione è lunga, giocando spesso dobbiamo essere più bravi a gestire le energie e tenere alto il nostro entusiasmo ma tutto il gruppo vuole uscire da questo momento difficile e tornare a divertirsi e far divertire”.