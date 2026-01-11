Pisa, come nasce il gol di Tramoni all'Udinese: "Ho ascoltato chi mi dice di calciare da fuori"
TUTTO mercato WEB
Matteo Tramoni, attaccante del Pisa, ha parlato a DAZN dopo il 2-2 sul campo dell’Udinese in cui ha aperto le danze con un bel gol dalla distanza: “Tante volte mi hanno detto di calciare quando ho modo, da lontano, oggi ho ascoltato ed è andata bene per me. Il mister insiste sempre che non siamo in undici, non c’è solo chi comincia ma anche chi entra può farci vincere o pareggiare. E questo è positivo”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile