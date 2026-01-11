Pisa, come nasce il gol di Tramoni all'Udinese: "Ho ascoltato chi mi dice di calciare da fuori"

Matteo Tramoni, attaccante del Pisa, ha parlato a DAZN dopo il 2-2 sul campo dell’Udinese in cui ha aperto le danze con un bel gol dalla distanza: “Tante volte mi hanno detto di calciare quando ho modo, da lontano, oggi ho ascoltato ed è andata bene per me. Il mister insiste sempre che non siamo in undici, non c’è solo chi comincia ma anche chi entra può farci vincere o pareggiare. E questo è positivo”.