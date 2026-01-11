Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
...con Nicola Amoruso
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:04A tu per tu
Alessio Alaimo

"Inter-Napoli darà un segnale forte al campionato. Sia da parte dei nerazzurri, che dalla parte del Napoli. Mi aspetto una partita molto bella, anche se si gioca ogni tre giorni e quindi vedere una squadra brillante sarà difficile". Così a TuttoMercatoWeb.com Nicola Amoruso, ex attaccante di - tra le altre - Napoli, Juventus, Torino e Reggina.

Che partita si aspetta, quindi?
"Le motivazioni faranno al differenza. Sono partite in cui stimoli ed energie prendono il sopravvento".

Il Milan sfida la Fiorentina che insegue la salvezza.
"La Fiorentina sta vivendo un anno abbastanza complicato. Credo che questa partita sia un banco di prova importante, il Milan è una squadra difficile da affrontare in ogni reparto. Credo che i rossoneri arrivino nel modo giusto a questa partita, Allegri è uno che non molla".

E la sua ex Juve?
"Spalletti sa bene cosa fare in queste situazioni. La Juve punta in alto, sempre".

Serie B: la Samp ha iniziato male, nonostante il mercato.
"Sembra caduta in un incantesimo".

Cosa succede ai blucerchiati?
"Non si spiega, davvero. La Samp è un'ottima squadra che nonostante il mercato importante non riesce a svoltare. Non so cosa manchi, soffre e fa fatica. Credo che la Samp debba migliorare sul piano strutturale. Il mercato è stato fatto, sono arrivati calciatori importanti. Sicuramente c'è stata qualche scelta sbagliata".

Editoriale di Luca Calamai
