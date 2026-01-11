Un nuovo Jesus Rodriguez a Como: "Fabregas mi chiede più lavoro difensivo e va bene"
Jesús Rodriguez, attaccante del Como, parla a DAZN al termine della partita pareggiata 1-1 contro il Bologna: “Ero un po’ frustrato quando sull’ennesimo dribbling la palla mi è scivolata, poi però è arrivato Martin (Baturina, ndr)”. Fabregas dice che è la sua prima vera stagione. “L’importante è sempre la squadra. Due settimane fa ho parlato con Fabregas, mi chiede di più a livello difensivo e a me va bene così”.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
