Nuovo San Siro, l'ultimo tentativo dei Comitati: diffida sul rogito, la richiesta

Arrivano novità che riguardano il futuro dello stadio di San Siro. "Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le società", ha spiegato ieri il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a CalcioeFinanza.it.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera (edizione Milano) arriva però una nuova mossa da parte dei comitati del Meazza per tentare di alterare il finale della vicenda, che sembra già scritto.

Per bloccare la vendita dello stadio e preservare l'impianto infatti è stato coinvolto il Consiglio nazionale del notariato, chiamato a vigilare sull’atto di rogito, atteso tra oggi e domani. Lo stesso rogito potrebbe slittare alla settimana prossima.

Il tema riguarda il verbale di collaudo provvisorio attuato il 10 ottobre 1955, che attesta l’uso delle gradinate del secondo anello "in ogni ordine di posto" a partire dall’11 settembre 1955. Ebbene, da un lato l’amministrazione comunale ribadisce che il vincolo storico dei 70 anni scatta dal collaudo definitivo, mentre dall'altro i comitati sottolineano invece che l'esecuzione della stessa opera sia avvenuta oltre i tempi ammissibili.

Non solo, per la Soprintendenza archivistica e bibliografia le targhe e le epigrafi della tribuna Ovest sarebbero da considerare come "archivio pubblico", riporta il quotidiano. Alla luce di questo i comitati chiedono di rispettare "l’inalienabilità degli archivi". Ecco perché secondo loro il Consiglio del notariato dovrebbe quindi impedire il rogito.