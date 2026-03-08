Sassuolo, Nzola dal 1' al posto di Pinamonti? Grosso: "L'importante è farsi trovare pronto"

Sono tanti i temi toccati in conferenza stampa da Fabio Grosso, alla vigilia del match tra il suo Sassuolo e la Lazio. Tra questi, la possibile presenza dal 1' di M'Bala Nzola al posto dello squalificato Pinamonti. "Ci sono le opportunità perché c'è bisogno di tutti. Ci stiamo allenando bene perché i meriti vanno divisi, i protagonisti prendono gli onori della cronaca e per avere questi ritmi c'è bisogno però di tutti sia di chi è protagonista sia di chi non lo è, mi aspetto questo da tutti. Abbiamo due alternative in avanti, c'è Nzola e c'è Moro che si allena sempre bene, l'importante è farsi trovare pronti quando arrivano le occasioni", ha dichiarato il mister neroverde.

Sulle condizioni di Volpato: "È vivo (ride, ndr). Ci parlo spesso, ho un ottimo rapporto, gli racconto quello che in tantissimi gli hanno raccontato. Bisogna fare le scelte e bisogna provare a farle giuste. Lui ha un potenziale altissimo e questo potenziale va stuzzicato e su questo può fare passi in avanti. Ha avuto opportunità, poi è rimasto fuori, ogni tanto qualche fastidio lo assilla e non gli permette di dare continuità ma io ci credo tanto in lui.

Non sempre glielo riesco a dimostrare, ma è un ragazzo forte: ce lo teniamo e sono convinto che continuerà perché - conclude Grosso - nei numeri ha numeri importanti. La cosa che deve riconoscersi è che è importante andare alla ricerca dei numeri quotidiani e non accontentarsi".