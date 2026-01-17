Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso, Marco Tardelli e Aurelio Capaldi. Riflettori puntati sulla 21ª giornata di campionato. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche un’intervista esclusiva a Franco Causio. Focus sul match serale tra Cagliari-Juventus. Approfondimento anche sulle sfide di domani.
Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati anche il centrocampista della Juventus, con Hojbjerg del Marsiglia obiettivo concreto. È poi tutto sulle trattative di Napoli, Inter e Milan. Per gli azzurri da capire il futuro di Lucca e Lang. Per l’Inter resta viva la questione Frattes, con il Milan sempre alla ricerca di un difensore centrale.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.