Oggi Parma-Udinese, i convocati di Cuesta: Oristanio e Ondrejka presenti

Oggi alle 15 ci sarà la partita tra Parma e Udinese, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. I crociati di mister Carlos Cuesta sono chiamati al riscatto dopo la battuta d'arresto e puntano a sfruttare il fattore campo. Alla vigilia del match il tecnico spagnolo ha diramato la lista dei convocati per l'incontro.

Non si registrano sorprese clamorose rispetto all'ultima uscita contro il Verona. Cuesta conferma in blocco il gruppo a disposizione, segno di fiducia nell'organico che ha preparato l'assalto ai friulani. L'elenco completo è stato appena pubblicato dal club ducale e conferma le sensazioni della vigilia. Vedremo se questa continuità nelle scelte darà i frutti sperati sul campo.

Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 70 Conde, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.