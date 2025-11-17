Olanda ai Mondiali per la 12ª volta. E "l'ex italiano" Valente festeggia l'esordio
Olanda che vince agevolmente contro la Lituania e gli oranje parteciperanno ai Mondiali per la 12ª volta. Ronald Koeman fa esordire Luciano Valente, che vantava 4 presenze tra nazionale italiana Under 19 e Under 20 e pertanto il centrocampista dà l'addio definitivo all'azzurro.
GRUPPO G
Malta - Polonia 2-3
32' Lewandowski (P), 36' Cardona (M), 59' Wszolek (P), 68' Teuma rig. (M), 85' Zielinski (P)
Olanda - Lituania 4-0
16' Reijnders, 58' Gakpo, 60' Simons, 62' Malen
CLASSIFICA
Olanda 20
Polonia 17
Finlandia 10
Malta 5
Lituania 3
