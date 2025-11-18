Olanda, l'emozione di Valente: "Giocare per la propria nazionale lo sogni da bambino"

C'è tanta emozione nelle parole di Luciano Valente. Il calciatore olandese ha espresso tutta la sua felicità per il debutto con la Nazionale maggiore nel successo degli Orange di Ronald Koeman contro la Lituania: "Certo, ho esordito anche con il Groningen e il Feyenoord - ha commentato - ma giocare per la propria nazionale è diverso. Fin da piccolo lo sogni. È stato un momento meraviglioso. È stato irreale. Non dimenticherò mai questo giorno, e nemmeno la mia famiglia. Anche loro sono orgogliosi.

Cosa ho detto nello spogliatoio? Ho detto loro che ero grato per la settimana appena trascorsa. E mi sono anche congratulato con loro per la qualificazione, perché anch'io sono un tifoso. Ho guardato la Coppa del Mondo 2022 con i giocatori dell'FC Groningen da tifoso nei pub. Ora voglio davvero giocare la Coppa del Mondo, ma non voglio mettermi troppa pressione nel prossimo periodo e continuare a giocare bene al Feyenoord.

Il Ct della nazionale non aveva detto nulla riguardo al fatto che dovessi. Quindi si è sempre in attesa con il fiato sospeso. È stato fantastico quando sono sceso in campo. Di solito vedi questi ragazzi giocare in tv. Sono i tuoi modelli. Questa volta ero proprio lì con loro".