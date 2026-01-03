Oltre il danno, la beffa: la Roma perde due difensori per squalifica. Sarà emergenza a Lecce

Oltre il danno, la beffa per la Roma. Uscita sconfitta contro l'Atalanta, la squadra di Gian Piero Gasperini perde due difensori per la prossima partita contro il Lecce al "Via del Mare".

Sia Gianluca Mancini che Mario Hermoso erano diffidati, prima della partita contro gli orobici. Ed entrambi sono stati ammoniti. Scatta pertanto la squalifica per un turno. Roma che deve fare già a meno di Evan Ndicka, impegnato con la Costa d'Avorio in Coppa d'Africa e pertanto i giallorossi si ritrovano come centrali di ruolo Ghilardi e Ziolkowski. Questo porterà a dover adattare Rensch o Celik oppure Cristante.