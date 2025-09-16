TMW Openda supera Koopmeiners, David per Vlahovic: le ultime sulla Juve in vista del Dortmund

In casa Juventus restano alcuni dubbi di formazione in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. Igor Tudor effettuerà in mattinata le ultime prove tattiche per valutare chi far riposare e chi invece confermare dal primo minuto.

Il tecnico croato confermerà il 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio, mentre in difesa dovrebbero rivedersi dal 1’ Gatti, Bremer e Kelly. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra, con Thuram e Locatelli a presidiare la mediana. I maggiori interrogativi riguardano il reparto offensivo. Yildiz appare vicino alla conferma tra i titolari, e al suo fianco, al posto di Koopmeiners, potrebbe esserci Openda, che secondo le ultime indicazioni sarebbe in vantaggio su McKennie per completare la linea dei trequartisti. In attacco, favorito per una maglia da titolare è Jonathan David, in vantaggio su Vlahovic. Tudor deciderà solo all’ultimo, ma l’opzione Openda dal primo minuto guadagna sempre più credito rispetto a un impiego a gara in corso. Tre cambi dunque, se tutto dovesse essere confermato, rispetto alla gara di sabato scorso contro l'Inter, due in attacco e uno sulla corsia sinistra, con Cambiaso che non era a disposizione per il derby d'Italia a causa della squalifica rimediata dopo il rosso alla prima giornata.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Openda; David. Allenatore: Igor Tudor.