"Ora mi sento in forma". Ekkelenkamp risponde sul campo e decide Torino-Udinese
"Ho avuto un inizio di stagione difficile con un infortunio, non mi sentivo bene fisicamente. Ora però mi sento in forma. Il nostro centrocampo ha tanta qualità e tanti uomini. La concorrenza mi piace, ci rende tutti più forti. Preferisco giocare mezzala sinistra, ma visto che c’è Atta mi va bene anche mezzala destra".
A poco più di 48 ore dal suo intervento a TV 12, nel corso di Udinese Tonight, Jurgen Ekkelenkamp ha risposto sul campo nel miglior modo possibile. Il centrocampista bianconero è stato infatti l’autore del gol che ha regalato all’Udinese la vittoria sul campo del Torino (2-1 il risultato finale), al termine di una prestazione di assoluto livello.
MVP della gara, Ekkelenkamp ha ottenuto un 7,5 in pagella su TMW, con una motivazione che ne fotografa perfettamente l’impatto: "Il più intraprendente del centrocampo di Runjaic. Diversi palloni rubati, da cui nascono azioni che lo vedono protagonista in rifinitura o in fase conclusiva. Dopo una prima parte di gara promettente, spicca definitivamente il volo nella seconda avviando la manovra dello 0-1 e finalizzando quella del raddoppio".
Una risposta concreta alle parole, che conferma il momento positivo del centrocampista olandese.
