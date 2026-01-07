L'Udinese trova il raddoppio, a segno Ekkelenkamp: 2-0 in casa del Torino
L'Udinese trova il raddoppio, a segno Ekkelenkamp! Atta avvia l'ennesima ripartenza servendo Davis, che a sua volta mette in area per Ekkelenkamp. Maripan interviene in scivolata, ma per poco non chiude in angolo. La sfera infatti rimane nei pressi della porta sguarnita dopo l'uscita di Paleari e lo stesso Ekkelenkamp appoggia in rete.
