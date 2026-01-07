Udinese, Ekkelenkamp: "Proviamo ad avvicinarci all'Europa. Ora sì che mi sento in forma"

Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club friulano, ripartendo dalla sconfitta sul campo del Como nell'ultimo turno di Serie A: "Abbiamo fatto troppi errori nel primo tempo, ma abbiamo giocato meglio nel secondo. Ho avuto una grande occasione, ma purtroppo non ho fatto gol. Abbiamo alti e bassi, sappiamo che dobbiamo migliorare".

Ekkelenkamp tra l'altro si è distinto per riuscire a ricoprire più di un ruolo in questa Udinese: "Mi trovo bene da esterno, ma preferisco giocare in mezzo al campo. Per la squadra però gioco ovunque, quindi non è un problema. Da esterno posso attaccare più facilmente. Credo di avere sia quantità che qualità, per un centrocampista è importante essere versatile. Mi trovo molto bene con Miller. È un giocatore molto tecnico, mi piace giocare con lui. È possibile che ora possa trovare spazio da titolare, ma sono decisioni dell’allenatore".

Anche sul piano della condizione fisica, Ekkelenkamp appare in ripresa: "Ho avuto un inizio di stagione difficile con un infortunio, non mi sentivo bene fisicamente. Ora però mi sento in forma. Il nostro centrocampo ha tanta qualità e tanti uomini. La concorrenza mi piace, ci rende tutti più forti. Preferisco giocare mezzala sinistra, ma visto che c’è Atta mi va bene anche mezzala destra".

Quali sono gli obiettivi dell'Udinese in questa stagione? Risponde così Ekkelenkamp: "La Serie A è una competizione difficile, con tante squadre di qualità. Ma lotteremo per avvicinarci all’Europa. Siamo una squadra forte e potremmo avere una classifica migliore. Le distanze sono molto corte, alla fine abbiamo solo tre punti in meno dell’ottavo posto. Si può provare a fare di più, spero che vinceremo più partite". In conclusione, il suo sogno: "Sarebbe un sogno giocare con la nazionale dell'Olanda ma è molto difficile, a centrocampo sono molto forti".