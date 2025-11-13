Ordine: "Italia, non solo cene. Chiesa difficilmente rientrerà nei piani di Gattuso"

Il giornalista Franco Odine su Il Giornale ha commentato la situazione che sta attraversando la Nazionale, spiegando quello che è il suo punto di vista: "Gattuso e Buffon [...] hanno preso a lavorare in vista della vera svolta fissata in coincidenza con i playoff di marzo. E per cementare un gruppo che fino all’esperienza precedente non ha mai avuto i requisiti classici dello spogliatoio unito, sono state adottate alcune modalità che puntano a ricreare quel clima virtuoso [...]".

Ordine prosegue: "[...] Così si è deciso di preparare l’appuntamento-chiave [...] con una serie di cene tra staff tecnico e gli azzurri da organizzare in modo geo-strategico. Nel frattempo è stato ripristinato un metodo di selezione che può ricordare i giorni felici vissuti dalla Nazionale. [...] il raduno di Coverciano non dev’essere avvertito come perdita di tempo sottratta al proprio tempo libero o all’attività del club ma diventa l’occasione per coltivare il comune senso di appartenenza".

Infine entra nello specifico: "Barella, da squalificato, non si è sottratto alla convocazione né alla partenza per la Moldova. Chiesa, rimasto ai margini per il raro utilizzo nel suo club inglese, continua a voler preferire gli allenamenti del Liverpool al club Italia. Gattuso lo ha lasciato a casa, segno che difficilmente rientrerà nei piani. Una tale ferrea disciplina può tornare utile per ristabilire il rispetto della Nazionale ma non può garantire da sola il raggiungimento dell’obiettivo. Servirà un calcio italiano in piena salute [...]".