Parma, Oristanio: "Ringrazio questo splendido gruppo, avanti su questa strada"

Gaetano Oristanio è tornato a segnare. Prima rete stagionale e prima con la maglia del Parma per l'esterno, che contro il Cagliari ha segnato la rete dell'1-1. Un gol dell'ex che gli è valso il premio di MVP, queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Quanto vale questo gol per te?

"E' un gol molto importante, abbiamo conquistato un buon punto. Era una partita molto importante, uno scontro diretto tra due squadre che hanno fatto una partita di grande attenzione. Sicuramente si poteva fare di più, ma siamo contenti della prestazione, dobbiamo continuare su questa strada".

Cosa dirai ad Esposito? Dopo il gol avete scherzato:

"Lo conosco bene, ci conosciamo da anni e ci vogliamo bene, ho un bellissimo rapporto con lui".

Cosa ti ha detto Pellegrino nell'orecchio dopo il gol?

"Ho un bellissimo rapporto con tutta la squadra, li ringrazio ogni giorno perché sono arrivato quest'anno ma mi sento come se fossi qui da tantissimo tempo. Devo solo ringraziare questo splendido gruppo, sono molto contento e auguro il meglio a tutti, sono ragazzi che se lo meritano".

L'anno scorso con questi punti vi siete salvati:

"Il primo pensiero è che domenica c'è la Fiorentina".