Ostigard sfata il tabù: il Genoa si sblocca al “Ferraris”: 1-0 sulla Fiorentina
Dove eravamo rimasti? Verrebbe da dire. Il Genoa riparte da Leo Ostigard che sei giorni fa aveva deciso la sfida contro il Sassuolo. Il difensore norvegese segna il primo gol del Grifone in campionato con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Rete che permette ai padroni di casa di portarsi in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina.
