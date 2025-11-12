Bianchi commenta l'esonero di Juric: "Se lo ha deciso l'Atalanta era davvero necessario"

Ottavio Bianchi ha iniziato ad allenare al Siena e dopo nel 1981 ha continuato la sua carriera all'Atalanta. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell'esonero di Ivan Juric: "Non sono mai per i cambi in corsa degli allenatori perché si tratta di una sconfitta, però se una società solida e capace come la Dea decide di compiere questo passo vuol dire che era necessario".

Per Bianchi adesso inizia una situazione diversa con Palladino in panchina: "Sicuramente mette tutti i giocatori di fronte alle loro responsabilità. Una volta che il tecnico viene sostituito sono finiti tutti gli alibi. Non ci sono più figli e figliastri, ove ve ne siano mai stati nel caso. E da oggi in avanti tutti partiranno sulla stessa linea per quanto riguarda le valutazioni del nuovo tecnico".

Entrare in corsa, come sostiene Bianchi, non è mai semplice perché spesso i calciatori sono delusi, l'aria è mogia: "La squadra però ripartirà dallo stesso livello e chi riesce a recepire le nuove idee più velocemente può avere un vantaggio. Tutti daranno il massimo per mostrarsi pronti alla ripartenza".