Pablo Marí lascia la Fiorentina e va all'Al Hilal da Simone Inzaghi. Il difensore vola a Riad

Pablo Mari lascia la Fiorentina e la Serie A, nelle prossime ore metterà la firma sul contratto che lo renderà un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Ecco dunque il tanto atteso rinforzo per la difesa di Simone Inzaghi: nelle idee del tecnico doveva essere una delle sue vecchie conoscenze Acerbi o De Vrij, ma la frenata sulla trattativa Joao Cancelo, che alla fine ha preferito il Barcellona nonostante i nerazzurri avessero prima raggiunto tutti gli accordi del caso con la compagine saudita, ha portato a interrompere le comunicazioni e l’Al Hilal a virare sul profilo dell’esperto centrale.

Pablo Mari prende commiato dalla Fiorentina a titolo definitivo a un anno di distanza dal suo acquisto dal Monza nel mercato invernale 2025: nelle scorse ore il calciatore ha lasciato il Viola Park e l’Italia con un volo che lo condurrà diretto a Riad, dove lo aspetta il suo nuovo allenatore Simone Inzaghi.

Un'altra mossa in questo calciomercato invernale che prevede la Fiorentina, alle prese con una crisi di risultati che va avanti ormai da inizio stagione, tra le grandi protagoniste. Sono stati già due gli acquisti ufficializzati dai toscani in questi primi giorni della finestra di trasferimenti: Solomon dal Tottenham e Brescianini dall'Atalanta, entrambi presi in prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo. Nel caso del centrocampista, l'acquisto obbligatorio scatta alla salvezza.