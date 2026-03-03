Venezia da record! Mai nessuno in Serie B aveva messo a segno tre gol in sei minuti

Una serata destinata a rimanere scolpita negli annali della Serie B. Al "Penzo", il Venezia di Giovanni Stroppa non si è limitato a vincere e consolidare il primato, ma ha riscritto la storia statistica del campionato cadetto. In un fazzoletto di tempo brevissimo, i lagunari hanno travolto l'Avellino, mettendo a segno tre reti in appena sei minuti a seguito del rosso diretto comminato dall'arbitro Mucera a Gennaro Tutino.

Il nuovo primato

Fino ad oggi, il record per la tripletta di squadra più veloce apparteneva alla SPAL, che nel 2017 contro la Virtus Entella aveva colpito tre volte in 11 minuti. Il Venezia ha quasi dimezzato quel tempo, scatenando un uragano arancioneroverde tra il 38' e il 44' del primo tempo. Prima con il primi sigillo lagunare di Matteo Dagasso, poi con l'autorete di Filippo Reale e poi con settimo gol di Gianluca Busio.

Lagunari in fuga

Con questo successo per 4-0, il Venezia risponde colpo su colpo alla vittoria del Monza in quel di Cesena rimanendo in vetta della classifica di Serie B a pari punti con i brianzoli. Con un più sei sul Frosinone (anche se con una gara in meno), prima delle inseguitrici. Per l'Avellino di Davide Ballardini, invece, una serata da dimenticare in fretta dopo il buon pareggio ottenuto nel turno precedente contro la Juve Stabia.

La squadra di Stroppa si gode il nuovo record: mai nessuno, nella storia moderna della Serie B, era stato così letale in un intervallo di tempo così ridotto.