Napoli, l'agente di Mazzocchi sul futuro: "Ha sposato la causa azzurra. Deve stare tranquillo"
TUTTO mercato WEB
Ospite dei microfoni di Radio Kiss Kiss, l'agente di Pasquale Mazzocchi, Marco Sommella, ha parlato del futuro del suo assistito in scadenza col Napoli nel giugno 2027:
“Rinnovo? Pasquale deve stare tranquillo, ha scelto di restare a Napoli a gennaio. Parliamo di un ragazzo napoletano, cresciuto con determinati valori e principi per cui non poteva lasciare la nave in corsa.
Aveva tante richieste in Italia e all’estero, ma ha scelto di sposare la causa Napoli aiutando la squadra come accaduto a Verona per cercare di portare in porto la nave in questa tempesta. Speriamo in un finale importante con il rientro di calciatori importanti che sono ancora fuori”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
3 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
4 Incredibile Taremi. Comunicazione all'Olympiacos: "Pronto ad andare in guerra. L'Iran ha bisogno di me"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"