Pafos, Giaretta: "Bello essere ancora in corsa in Champions. Chelsea un po' come il Como"

"Siamo molto orgogliosi di essere arrivati fino a questo punto”. Il Pafos di Cristiano Giaretta è ancora in corsa per l’accesso agli spareggi di Champions League. Il direttore sportivo italiano ha parlato della stagione dei ciprioti a Radio TuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli del gruppo TMW: “È l’ultima partita del girone, l'ottava di Champions League, e onestamente siamo andati oltre ogni rosea previsione. Essere ancora in corsa per i sedicesimi è qualcosa di davvero importante per noi. La viviamo con la giusta tensione e con grande voglia di fare bene. Sarà una partita durissima perché lo Slavia Praga è una squadra molto forte, prima nel suo campionato con un distacco significativo. Sarà complicata, ma cercheremo di dare il massimo”.

Giaretta ha confessato di apprezzare la formula della nuova Champions: “È molto interessante, soprattutto con l’ultima giornata, con tante partite in contemporanea e tanti verdetti ancora aperti. Da esterni, ne abbiamo parlato e discusso, ma chi vive queste emozioni dall’interno può dare un giudizio più diretto. A me piace molto: è una formula che tiene tutti in tensione fino all’ultima partita. Non ci sono partite scontate, ci sono match di altissimo livello, ma sono tutti comunque match a rischio. Vediamo sorprese come il Villarreal che ha un punto, oppure la Slavia Praga che, sorprendentemente, ha solo tre punti, l’Ajax a quattro. È una formula molto avvincente, aperta e poco prevedibile, quindi penso che piaccia anche ai tifosi".

Il Pafos ha sfidato il Chelsea, oggi avversario del Napoli: "È una squadra di altissimo livello tecnico, con grandissime individualità. Posso paragonarla, con qualche differenza, a una squadra che conosciamo bene in Italia come il Como. Perché dico questo? Negli ultimi due anni, il Chelsea ha sviluppato un mercato fatto di giovani talenti. A livello individuale hanno molte qualità, e con il nuovo allenatore stanno ricreando un contesto per rendere al massimo. È una squadra imprevedibile: i giovani possono fare una grande partita o commettere errori. Rimane comunque una squadra molto competitiva. Dal mio punto di vista, noi abbiamo performato molto bene contro di loro: abbiamo concesso un gol a 12 minuti dalla fine, ma abbiamo tenuto il Chelsea in grande tensione, colpito un palo nei primi 30 minuti. È quindi una partita aperta e alla nostra portata".