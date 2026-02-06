Ufficiale
Juventus, Giaretta ha firmato il primo contratto da professionista: il comunicato
Emanuele Giaretta, portiere classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus. Di seguito il comunicato ufficiale sul giovanissimo calciatore che attualmente milita nell'Under 17 a tinte bianconere:
"Giornata speciale per Emanuele Giaretta. Il portiere classe 2009, attualmente nella rosa Under 17 bianconera guidata da Mister Grauso, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Arrivato alla Juventus nell'estate del 2023 dal Cittadella, Giaretta – già vincitore dello Scudetto Under 16 nella passata stagione – sta proseguendo con ottimi risultati il suo percorso all'interno del Settore Giovanile del Club. Congratulazioni, Emanuele!"
