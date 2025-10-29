La rinascita in gialloblù di Gagliardini: Verona come nuova occasione di riscatto

Per la corsa alla salvezza, l'Hellas Verona potrà contare sull'esperienza portata da Roberto Gagliardini. Con gli infortuni di Suslov e Al Musrati a centrocampo, dovrebbe toccare ancora all'ex Inter e Monza al Sinigaglia contro il Como. Il centrocampista arriva all'appuntamento forte del ritorno al gol pochi giorni fa contro il Cagliari, 764 giorni l'ultima volta da quel Lazio-Monza terminato 1-1 del 23 settembre 2023.

Gagliardini sembra che stia riuscendo definitivamente alle spalle l'ultima stagione trascorsa a Monza che, a causa dei numerosi infortuni avuti nel corso dell'anno, lo ha limitato ha sole otto presenze prima di lasciare i brianzoli in scadenza di contratto. In Veneto invece Gagliardini sta riuscendo a trovare lo smalto dei vecchi tempi. Sempre utilizzato da Paolo Zanetti da quando è arrivato al Bentegodi a parte nella gara contro la Juventus a causa di una lussazione alla spalla patita la settimana prima.

Ora, con la fiducia ritrovata e un posto da titolare consolidato, Gagliardini si prepara a guidare il Verona, dove esperienza e carattere potrebbero fare la differenza nella lotta per la salvezza.