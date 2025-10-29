Iezzo: "Ormai è deciso, Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli"

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli, ormai è deciso. Conte disse che voleva valutare in base alle prestazioni, e oggi indipendentemente da tutto il mister ha deciso. Non dimentichiamo che Meret è il portiere dei due scudetti, sappiamo che non è mai stato amato come meritava. Non è fortunatissimo per gli infortuni e questo dispiace, ma possiamo dire che il Napoli ha due portieri di livello altissimo”.

Ieri il Napoli si è ripreso il primo posto col successo di Lecce. Ecco di seguito il tabellino della gara:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Berisha (32' st Pierret), Ramadani, Coulibaly (32' st Maleh); Pierotti (1' st Tete Morente), Camarda (25' st Stulic), Banda (20' st N'Dri). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. All.: Di Francesco

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera (16' st Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (40' st Gutierrez); Politano (16' st McTominay), Lucca (16' st Hojlund), Lang (3' st Neres). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino. All.: Conte

Arbitro: Collu

Marcatori: 24' st Anguissa (N)

Ammoniti: Olivera (N), Ramadani (L), N'Dri (L)