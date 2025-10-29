TMW Per Maran sono tre le favorite per lo scudetto (ma non il Milan): "Conte sa come si vince"

"L'esonero di Tudor? Sono sempre dalla parte degli allenatori. Non penso mai che un esonero sia giusto". Parla così l'allenatore Rolando Maran, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com all'interno della rubrica "A tu per tu", in merito all'attualità della Juventus alle prese con l'avvicendamento in panchina tra l'esonerato Tudor e il subentrante Luciano Spalletti (qui le ultime).

"In una stagione ci sono momenti positivi en negativi. Alla Juve puoi sbagliare meno di altre piazze. Quando c’è un esonero dispiace sempre, conosco la passione che si mette quando si allena", ha continuato Maran.

Sulla vittoria dello scudetto, invece, questa è la previsione dell'allenatore reduce dall'esperienza a Brescia: "Il Napoli insieme all’Inter e alla Roma è tra le favorite. Gli azzurri sono i campioni in carica e hanno un tecnico che sa come si vince".