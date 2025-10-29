In attesa della Juve, Spalletti a Empoli per il funerale di Bini: "Aveva la qualità di saper decidere"

In attesa di diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, questa mattina Luciano Spalletti era a Empoli per partecipare al funerale di Silvano Bini, scomparso nella giornata di lunedì all'età di 96 anni.

L’ex commissario tecnico della Nazionale, intercettato dai cronisti presenti, ha ricordato in questo modo Bini, sotto la cui guida, dopo aver smesso da calciatore proprio con l’Empoli, ha iniziato la sua carriera di allenatore: “Di ricordi se ne possono citare tantissimi, aveva una personalità che lo portava a essere uno di quelli che decideva. Aveva la qualità di saper decidere, e tutta questa esperienza gli era venuta da tutte le decisioni che aveva preso nel suo ruolo. DA persone come lui c’è da imparare soprattutto questo”.

Classe ’29, Bini ha legato gran parte della sua carriera all’Empoli, società nella quale ha ricoperto praticamente tutti i ruoli nell'ambito di un rapporto durato ben 49 anni, dal 1947 al 1996, arrivando a diventarne presidente. In seguito è stato dirigente di Genoa, Pistoiese e Livorno: tra le sue principali scoperte da talent scout, oltre ovviamente a Spalletti in versione allenatore, campioni come Antonio Di Natale e Vincenzo Montella.