TMW Benevento, si sogna un grande nome per la panchina: è Guido Pagliuca

Nella giornata di ieri il Benevento ha annunciato l’esonero del tecnico Gaetano Auteri e la nomina di Antonio Floro Flores al suo posto. Quella dell’ex attaccante, che è sbarcato in giallorosso nel 2024 per allenare nel settore giovanile, dovrebbe essere una nomina ad interim in attesa che la società trovi un profilo adatto alle proprie esigenze e con cui dare vita a un nuovo percorso.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la società sannita starebbe pensando a un grane colpo di mercato. Il nome che circola infatti è quello di Guido Pagliuca, fresco d’esonero da parte dell’Empoli e artefice delle fortune dello scorso biennio con la Juve Stabia guidata prima alla promozione in Serie B e poi ai play off.

Il Benevento avrebbe intenzione di proporre un progetto biennale per convincere il tecnico, che ha già declinato un’offerta dello Spezia in Serie B, a sedere sulla panchina sannita.