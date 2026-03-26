Palestra dopo l'esordio con la Nazionale: "Una di quelle emozioni che si vivono una volta sola"

Marco Palestra, fresco d'esordio con la Nazionale italiana, ha commentato così a Sky Sport le emozioni vissute questa sera contro l'Irlanda del Nord: "L'emozione è stata unica, ho vissuto qualcosa che si vive una volta sola. Io sono contentissimo del mio debutto e della vittoria, devo ringraziare tutti perché mi hanno fatto sentire parte integrante della squadra come se lo fossi da tanto tempo".

Sul Cagliari e su Gattuso: "Lo devo in primis al Cagliari, se ho fatto quello che sto facendo. Poi mister Gattuso mi ha fatto sentire a mio agio e mi ha dato una grande mano. Mi sento bene qua e sento che posso fare quello che sono capace di fare".

Sul sogno Mondiale: "Sappiamo tutti che è importantissimo andare al Mondiale, ma fin dal primo giorno ho visto un atteggiamento fantastico e soprattutto la mente libera da parte della squadra".

Sulla dedica per l'esordio in azzurro: "Quando debutti, in campo sei totalmente concentrato. Dopo il fischio finale e i complimenti di tutti, ho visto però anche la mia famiglia e i miei amici. Mi hanno fatto vivere una grandissima emozione".