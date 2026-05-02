Atalanta, Palladino amaro: "Non ci sta girando bene, stasera è mancato soltanto il gol"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, analizza così ai microfoni di DAZN la gara pareggiata 0-0 in casa col Genoa: "Credo che sia sotto gli occhi di tutti che stiamo creando tanto, però nell'ultimo periodo ci sta girando male, ci sono state anche occasioni clamorose, traverse e pali. Non credo alla sfortuna, ci sono periodi dove crei meno e concretizzi di più di quello che produci. Dobbiamo accettarlo, bisogna lavorare per alzare la qualità negli ultimi metri e dare soluzioni migliori. La prestazione anche oggi l'abbiamo fatta, concedendo niente: ci è mancato solo il gol, dispiace perché volevamo vincere questa partita".

Soddisfatto di Scamacca e Krstovic?

"Le cose che mettiamo in campo cerchiamo di provarle durante gli allenamenti, è una soluzione che avevo già provata: tra loro c'è una buona sintonia, a tratti hanno fatto bene, a tratti meno bene. Gianluca poteva vincere più duelli difensivi dietro, da lui ci aspettiamo di più, anche De Ketelaere poteva fare meglio nel primo tempo. È una soluzione che poteva darci dei vantaggi, nel secondo con due trequartisti abbiamo fatto meglio ma sono io a dover lavorare per migliorare questa cosa".

La sconfitta con la Juventus vi ha tagliato le gambe?

"Da quando sono arrivato abbiamo fatto una grande risalita in campionato, scalando la classifica dalla tredicesima alla settima posizione, una semifinale di Coppa Italia e una competizione come la Champions League. Abbiamo giocato tante partite, contro la Juventus è stata una delle migliori ma purtroppo è andata male e l'abbiamo accettata. Anche con la Lazio la prestazione c'è stata, questi ragazzi non hanno mai mollato, abbiamo sbagliato solo i primi trenta minuti col Cagliari. Oggi volevamo dare un segnale, c'è mancato solo il gol. Indubbiamente siamo arrivati un po' scarichi di energie mentali e fisiche, ma è fisiologico avere meno energie a questo punto del campionato".