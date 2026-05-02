Live TMW Genoa, De Rossi: "Contento dei ragazzi. Abbiamo tenuto testa all'Atalanta"

22:44 – Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:22 - Comincia la conferenza stampa di De Rossi

Cosa ne pensa del punto di stasera?

"Sono contento dei ragazzi. Abbiamo imparato molto, anche nelle scelte. Primo tempo molto buono, nella ripresa è venuta fuori anche la qualità dell'Atalanta. Gli abbiamo concesso solo tiri da fuori. Oggi la Dea ha spinto molto rispetto all'andata, e sono molto felice delle prestazioni tra Como e oggi: il nostro obiettivo è giocare alla pari il più possibile contro squadre forti".

Che impressione le hanno fatto i tre davanti?

"Ho voluto schierare un reparto offensivo in prospettiva. Volevo mettere giocatori offensivi per fare un gioco molto verticale anche se siamo stati capaci di reggere. Tutti e 16 giocano la partita. In futuro penso di ripetere ciò che ho visto stasera, proponendo anche giocatori stile Baldanzi".

Cosa ne pensa di Dario Melo?

"Si è trovato molto bene, e non è facile lasciarsi andare quando si cambia. Lui si è buttato e ha studiato molto anche sotto il profilo della comunicazione è fondamentale. Lui ha saputo rialzarsi: forte con i piedi, ma è un ragazzo dalla grande personalità".

E' così difficile in un calcio fisico visto che avete preso molti giocatori sotto il metro e 70?

"I giocatori che abbiamo preso noi tra Baldanzi e Amorim sono importanti. Non possiamo giocare sempre con giocatori bassi perché non devi mancare d'equilibrio alla squadra. Inoltre per noi è fondamentale la velocità nei nostri attaccanti. I giocatori devono essere sempre bravi con la palla tra i piedi".