Atalanta, Palladino: "Non siamo quelli di Cagliari. Scamacca e Krstovic insieme perché..."

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida in casa contro il Genoa: "È stato un mese di aprile dove i risultati non sono stati quelli che volevamo ma alcune prestazioni sono state buonissime, sicuramente vogliamo dare una risposta alla prestazione di Cagliari che non è piaciuta a nessuno. Non siamo quelli e vogliamo dimostrarlo oggi".

La scelta di Scamacca e Krstovic insieme da dove nasce?

"Nasce da quello che vedo negli allenamenti, questa settimana ho visto degli allenamenti molto intensi, meritavano di giocare tutti. Poi ho scelto questi primi dieci ma ce ne sono altri dieci in panchina che meritano di giocare e devono essere pronti perché li chiamerò in causa. Krstovic e Scamacca sono quelli che hanno fatto più gol e per questo ho preferito loro davanti".