Torna la coppa, L'Eco di Bergamo: "Atalanta-Genoa vale i quarti contro la Juve"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con uno spazio dedicato come spesso accade alla formazione cittadina. Nello specifico, ecco il titolo proposto in taglio basso: "Atalanta-Genoa vale i quarti contro la Juventus". Quarta panchina per Palladino, fischio d'inizio alle ore 15.00.
Il mister alla vigilia del match: "Quanto è importante per l'Atalanta la Coppa Italia? Ci teniamo a fare bene in tutte e tre le competizioni. Per l'Atalanta la Coppa Italia è un grande obiettivo: vogliamo arrivare fino in fondo considerando anche le tre finali negli ultimi nove anni. Ci vuole molta ambizione e la squadra deve affrontare questo torneo con la giusta mentalità".
