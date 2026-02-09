Palladino ripropone Zalewski a sinistra: il polacco torna nel suo ruolo originario con l'Atalanta
Raffaele Palladino torna a impiegare Nicola Zalewski nel suo ruolo originario. Nel posticipo della 24^ giornata infatti, il tecnico napoletano riproporrà l'ex Inter come esterno sinistro di centrocampo e non più sulla trequarti, come invece successo in tutte le ultime gare dell'Atalanta della sua gestione, eccezion fatta per la sfida contro il Parma. Il polacco è dunque ormai diventato centrale nel progetto della Dea, anche grazie alla sua duttilità.
Per la verità non è un'invenzione assoluta quella di Palladino perché anche Simone Inzaghi la stagione scorsa lo ha utilizzato a ridosso di un centravanti, Arnautovic o Taremi, in coppia con Correa. Il rendimento da parte dell'ex Roma è sempre stato soddisfacente, tant'è che i bergamaschi sembrano aver ormai deciso di puntarci anche per il futuro. All'occorrenza il classe 2002 può giocare anche a destra, malgrado non sia la fascia in cui si esprime meglio.
