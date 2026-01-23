Nicola Zalewski, il supplente di Lookman. Che ora è tornato dalla Coppa d'Africa

Partito da esterno offensivo, poi adattato a terzino con la Roma di Mourinho, ora riportato davanti. Nicola Zalewski è finito al centro delle cronache di mercato nella scorsa estate. Perché prima è stato riscattato dall'Inter, per circa 6,5 milioni di euro, non male considerando che era praticamente in scadenza e rischiava di liberarsi a zero poco dopo. Poi è arrivata l'Atalanta che ha deciso di prenderlo come esterno a tutta fascia, là dove giocava Zappacosta. Poi la rapida crescita di Bernasconi in quella zona di campo ha consigliato Palladino a spostarlo più avanti, da attaccante, con l'assenza di Lookman.

Resta da capire se con il ritorno del nigeriano in rosa potrà trovare lo stesso spazio. Sicuramente dà una buona copertura in fase difensiva e ha anche numeri in fase offensiva. Dopo un inizio discreto è finito però molto spesso in panchina, ritrovando un buon minutaggio solamente nelle ultime settimane, proprio con il viaggio, verso la Coppa d'Africa, di Lookman.

Palladino però ne ha parlato così nei giorni scorsi. "Lui è un giocatore molto forte: capace di riadattarsi in qualsiasi posizione. Davanti mi sta dando qualità e imprevedibilità, poi è chiaro che può giocare anche come esterno di centrocampo. Zalewski può giocare anche in ruoli diversi e lo ha dimostrato". Oggi Nicola Zalewski compie 24 anni.