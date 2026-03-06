Palladino tecnico del mese, l'Inter pronta a rivoluzionare la difesa: le top news delle 13

Massimiliano Allegri desidera restare al Milan, dove voleva tornare da anni, a maggior ragione ora che vede la possibilità di tornare a disputare la Champions. A fine anno il tecnico vorrà incontrare i dirigenti per effettuare valutazioni ad ampio raggio. Con il mercato come focus principale: non tutte le scelte sono state centrate in questa stagione, ad esempio Allegri a gennaio avrebbe voluto un difensore centrale, quando invece l’ad Furlani ha preferito trattare il centravanti, Mateta, poi sfumato per guai fisici. E forse, più che il 19enne André del Corinthians vorrebbe calciatori già abituati alla pressione di San Siro. A proposito di numeri 9: chiede un giocatore già pronto, meglio se conosce la serie A.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A rende nota la scelta del tecnico del mese di febbraio per la Serie A: è Raffaele Palladino, cruciale nella risalita dell'Atalanta: "Il premio Philadelphia Coach Of The Month di febbraio è stato assegnato all’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Udinese, in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 18.00 alla “New Balance Arena” di Bergamo".

L'Inter va incontro a una rifondazione profonda nel corso della prossima estate. Perché solo Henrikh Mkhitaryan avrà una proposta di rinnovo fra quelli in scadenza di contratto, ma con una importante decurtazione del 30%, passano quindi dai 3,8 milioni attuali a 2,5 per un'altra stagione (come anticipato qui). In scadenza ci sono Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Per nessuno è prevista un'offerta di rinnovo, a meno di straordinarie prestazioni nel corso delle prossime settimane. Quindi la difesa è da reinventare, ma è quasi certo il riscatto di Akanji dal Manchester City.