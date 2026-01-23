Palo, palo, gol: golazo al volo di uno scatenato Dimarco: Inter-Pisa 4-2 all'81'
L'Inter mette in ghiaccio la partita all'81: contropiede fatto partire da Bonny, cross di Thuram per Dimarco che con inserimento dei suoi colpisce al volo, di sinistro. Tiro sporco, che colpisce entrambi i pali prima di finire in rete. Impatto devastante da parte dello stesso Dimarco sulla partita, visto che era già entrato nei primi due gol dei nerazzurri.
