Paratici: "Sono stato molto vicino al Milan. Non mi chiedo il perché non si sia concretizzato"

Lunga intervista rilasciata da Fabio Paratici a Sky Sport. Il direttore sportivo del Tottenham ha parlato di vari temi, dal processo plusvalenze al mancato approdo al Milan, dal suo ritorno al Tottenham al ruolo di direttore sportivo fino alla Juventus con la quale ha avviato un incredibile ciclo vincente.

Sulla trattativa col Milan. C'è stato un ripensamento da parte del club circa la sua squalifica o c'è stato dell'altro?

"Siamo stati molto vicini. Poi se il matrimonio non si è concluso totalmente non so qui a chiedermi il perché. Diplomatico? No, non lo sono e non miglioro in questo. Ma non posso stare a chiedermi il perché, dopo tutto quello che ho passato, se questo ha influito su delle decisioni di un club".