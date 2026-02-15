Pardo: "L'episodio Kalulu-Bastoni si è mangiato tutta la bellezza di Inter-Juventus"

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista Dazn, si è soffermato su Inter-Juventus di ieri sera dopo tutte le polemiche di queste ore: "L'episodio dell'espulsione di Kalulu per la simulazione di Bastoni è talmente pesante che si è mangiato tutto il resto, ma Inter-Juventus è stata una grande partita, molto bella da vedere. E' un peccato che ci sia stato questo episodio".

E ancora: "La Juventus ha confermato la sua crescita. Si può discutere di qualche episodio individuale, un po' di errori, ma la Juventus ora gioca a pallone e la maestria di Spalletti si vede. L'Inter invece continua a dominare, sta facendo numeri simili al Napoli di Spalletti o all'Inter di Inzaghi che dominarono i rispettivi campionati. Ma, al di là di quell'episodio, l'Inter ha confermato quanto di buono ha fatto vedere in stagione".